Главный тренер Челси Хаби Алонсо прокомментировал возвращение на поле футболиста сборной Украины Михаила Мудрика. Вингер вышел на замену в товарищеском матче с Ювентусом.

Слова Алонсо приводит портал Football London.

Хаби Алонсо о Мудрике

Мудрик вышел на поле на 82-й минуте товарищеского матча против Ювентуса, заменив Николя Джексона.

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Это произошло впервые после отмены дисквалификации из-за допингового дела. Сама игра завершилась поражением лондонцев со счетом 0:1.

– Я очень рад за него. Для всех в клубе было трогательно видеть его возвращение, особенно когда я сказал ему перед игрой, что это была моя идея, что он может сыграть 10–15 минут. Он был в восторге, это точно. После такого длительного перерыва возвращение на поле стало прекрасным ощущением для него и для всех остальных, – отметил Алонсо.

Напомним, 31 июля «Челси» и Футбольная ассоциация Англии сообщили о закрытии дела Михаила Мудрика после того, как было достигнуто совместное решение между Футбольной ассоциацией и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

После отмены дисквалификации Мудрик прилетел в Гонконг, где Челси готовится к новому сезону.

Во время сборов лондонцы также сыграют против итальянского Милана, малайзийского Джохора и испанского Реал Сосьедада.

В новом розыгрыше английской Премьер-лиги Челси начнет сезон матчем против Фулхэма 24 августа.

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