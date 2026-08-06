Головний тренер Челсі Хабі Алонсо прокоментував повернення на поле футболіста збірної України Михайла Мудрика. Вінгер вийшов на заміну в товариській зустрічі з Ювентусом.

Слова Алонсо наводить портал Football London.

Хабі Алонсо про Мудрика

Мудрик вийшов на поле на 82-й хвилині товариського матчу проти Ювентуса, замінивши Ніколя Джексона.

Зараз дивляться

Це сталося вперше після скасування дискваліфікації через допінгову справу. Сама гра завершилася поразкою лондонців із рахунком 0:1.

– Я дуже радий за нього. Для всіх у клубі було зворушливо бачити його повернення, особливо коли я сказав йому перед грою, що це була моя ідея, що він може грати 10-15 хвилин. Він був у захваті, це точно. Після такого тривалого періоду повернення на поле було чудовим відчуттям для нього і для всіх також, – зазначив Алонсо.

Нагадаємо, 31 липня, Челсі та Футбольна асоціація Англії повідомили про закриття справи Михайла Мудрика після того, як було досягнуто спільне рішення між Футбольною асоціацією та Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA).

Після скасування дискваліфікації Мудрик прилетів до Гонконгу, де Челсі готується до нового сезону.

Під час збору лондонці зіграють також проти італійського Мілана, малазійського Джохора та іспанського Реала Сосьєдада.

В новому розіграші англійської Прем’єр-ліги Челсі стартуватиме матчем проти Фулгема 24 серпня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.