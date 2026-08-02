Украинский футболист Михаил Мудрик отправился в Гонконг, где должен присоединиться к предсезонному сбору лондонского Челси.

Мудрик отправился в Гонконг

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X сообщил, что Мудрик вылетает в Гонконг в воскресенье, 2 августа. По прибытии украинец сразу перейдет в распоряжение нового главного тренера Челси Хаби Алонсо.

Таким образом, 25-летний вингер начнет возвращение в полноценный тренировочный процесс после длительного перерыва. В то же время, пока неизвестно, когда именно Мудрик сможет принять участие в первом матче после возобновления карьеры.

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Напомним, что в октябре 2024 года во время внесоревновательного допинг-контроля в организме Мудрика была обнаружена низкая концентрация запрещенного вещества мельдония. В декабре того же года Футбольная ассоциация Англии временно отстранила украинца от футбола.

Сам Мудрик уверял, что никогда сознательно не употреблял запрещенные препараты и не знает, как вещество попало в его организм. Челси в ходе рассмотрения дела публично поддерживал футболиста.

В мае 2025 года Футбольная ассоциация Англии официально обвинила Мудрика в нарушении антидопинговых правил. В январе 2026 года независимая комиссия назначила ему четырехлетнюю дисквалификацию, после чего украинец подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Впоследствии Всемирное антидопинговое агентство изменило технические требования по выявлению мельдония. В английской ассоциации отметили, что по новым стандартам концентрация вещества в пробе Мудрика не считалась бы положительным результатом.

30 июля 2026 года стороны достигли соглашения. Срок дисквалификации сократили до уже состоявшегося периода, а футболист получил право немедленно вернуться к тренировкам и соревнованиям.

В Челси заявили, что сосредоточатся на возвращении Мудрика в состав и восстановлении его игровой формы. Клуб также подчеркнул, что украинец последовательно отрицал умышленное употребление запрещенного вещества.

Последний раз Мудрик выходил на поле за Челси 28 ноября 2024 года. Тогда украинец отметился голом в матче Лиги конференций против немецкого Гайденгайма.

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