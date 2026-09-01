Мы вас подвели: Ярмоленко извинился перед фанатами после разгрома от Буковины
- Андрей Ярмоленко извинился перед болельщиками после разгромного поражения Динамо от Буковины со счетом 0:3.
- Он признался, что ему очень стыдно за игру, и взял на себя ответственность за результат.
- Поражение от Буковины стало первым потерей очков Динамо в нынешнем сезоне УПЛ.
Полузащитник киевского Динамо Андрей Ярмоленко отреагировал на разгромное поражение своей команды от Буковины в четвертом туре украинской Премьер-лиги.
Бело-синие сенсационно уступили на выезде новичку УПЛ со счетом 0:3.
Ярмоленко обратился к болельщикам
После матча Ярмоленко вместе с партнерами подошёл к болельщицкому сектору «бело-синих», а затем обратился к болельщикам в Instagram.
Ярмоленко извинился перед болельщиками и признался, что ему очень стыдно за ту игру, а также добавил, что понимает их разочарование, злость и боль от такого результата.
– Я беру на себя ответственность за результат и свою игру. Мне не удалось достучаться до партнеров и донести до них, насколько важна для нас была эта игра. Мы не показали того характера, самоотдачи и уровня, которых вы от нас ожидаете. Сегодня мы вас подвели. Простите, – написал Ярмоленко.
Разгромное поражение от Буковины со счетом 0:3 стало первым потерей очков киевлянами в текущем сезоне УПЛ.
Ранее команда Игоря Костюка обыграла Верес и Колос с одинаковым счетом 2:1. При этом матч первого тура против Левого берега был перенесен из-за участия Динамо в квалификации еврокубков.