Полузащитник киевского Динамо Андрей Ярмоленко отреагировал на разгромное поражение своей команды от Буковины в четвертом туре украинской Премьер-лиги.

Бело-синие сенсационно уступили на выезде новичку УПЛ со счетом 0:3.

Ярмоленко обратился к болельщикам

После матча Ярмоленко вместе с партнерами подошёл к болельщицкому сектору «бело-синих», а затем обратился к болельщикам в Instagram.

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Ярмоленко извинился перед болельщиками и признался, что ему очень стыдно за ту игру, а также добавил, что понимает их разочарование, злость и боль от такого результата.

– Я беру на себя ответственность за результат и свою игру. Мне не удалось достучаться до партнеров и донести до них, насколько важна для нас была эта игра. Мы не показали того характера, самоотдачи и уровня, которых вы от нас ожидаете. Сегодня мы вас подвели. Простите, – написал Ярмоленко.

Разгромное поражение от Буковины со счетом 0:3 стало первым потерей очков киевлянами в текущем сезоне УПЛ.

Ранее команда Игоря Костюка обыграла Верес и Колос с одинаковым счетом 2:1. При этом матч первого тура против Левого берега был перенесен из-за участия Динамо в квалификации еврокубков.

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