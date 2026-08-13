Динамо потерпело поражение от азербайджанского Карабаха в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций. Киевляне уступили со счетом 0:2 и по сумме двух встреч выбыли из турнира.

Об этом пишет Суспільне.

Динамо уступило Карабаху в квалификации Лиги конференций

В первом поединке против Карабаха киевская команда одержала минимальную победу — 1:0. Для выхода в следующий этап квалификации Динамо необходимо было не проиграть по итогам двух матчей.

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Хозяева открыли счет на 12-й минуте. Нападающий Карабаха Жали Муаддиб получил возможность пробить с линии штрафной площади и направил мяч под правую штангу ворот.

В конце первого тайма Динамо могло сравнять счет. Кристиан Биловар нанес удар, но защитник азербайджанской команды успел заблокировать попытку.

На 41-й минуте возник эпизод с возможной игрой рукой Тараса Михавко в штрафной площади. Нарушение в этом моменте не подтвердили.

Через восемь минут Михавко получил еще одну возможность. Он пробил с близкого расстояния в правый нижний угол, однако вратарь Карабаха Мартин Зломишлич спас свою команду.

В начале второй половины встречи момент для взятия ворот имел Владимир Бражко. Полузащитник пытался попасть в левый угол, но голкипер снова совершил сейв.

Второй мяч Карабах забил на 69-й минуте.

Украинский нападающий Алексей Кащук воспользовался передачей Элвина Джафаркулиева и ударом с близкого расстояния удвоил преимущество своей команды.

Лига конференций. Квалификация, третий раунд (ответный матч)

Карабах (Азербайджан) — Динамо (Украина) — 2:0

Голы: Муаддиб, 12, Кащук, 69.

Таким образом, Динамо уступило Карабаху по сумме двух матчей — 1:2 — и выбыло из квалификации Лиги конференций. Киевская команда завершила международный сезон еще до старта основного раунда еврокубков.

Карабах в раунде плей-офф квалификации еврокубка сыграет с победителем противостояния между нидерландским Твенте и словацким ДАК 1904.

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