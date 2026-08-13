Динамо проиграло Карабаху и досрочно завершило еврокубковый сезон
- Динамо проиграло Карабаху 0:2 в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.
- По сумме двух матчей киевляне уступили азербайджанской команде со счетом 1:2.
- Голы Карабаха забили Жали Муаддиб и украинец Алексей Кащук.
Динамо потерпело поражение от азербайджанского Карабаха в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций. Киевляне уступили со счетом 0:2 и по сумме двух встреч выбыли из турнира.
Об этом пишет Суспільне.
Динамо уступило Карабаху в квалификации Лиги конференций
В первом поединке против Карабаха киевская команда одержала минимальную победу — 1:0. Для выхода в следующий этап квалификации Динамо необходимо было не проиграть по итогам двух матчей.
Хозяева открыли счет на 12-й минуте. Нападающий Карабаха Жали Муаддиб получил возможность пробить с линии штрафной площади и направил мяч под правую штангу ворот.
В конце первого тайма Динамо могло сравнять счет. Кристиан Биловар нанес удар, но защитник азербайджанской команды успел заблокировать попытку.
На 41-й минуте возник эпизод с возможной игрой рукой Тараса Михавко в штрафной площади. Нарушение в этом моменте не подтвердили.
Через восемь минут Михавко получил еще одну возможность. Он пробил с близкого расстояния в правый нижний угол, однако вратарь Карабаха Мартин Зломишлич спас свою команду.
В начале второй половины встречи момент для взятия ворот имел Владимир Бражко. Полузащитник пытался попасть в левый угол, но голкипер снова совершил сейв.
Второй мяч Карабах забил на 69-й минуте.
Украинский нападающий Алексей Кащук воспользовался передачей Элвина Джафаркулиева и ударом с близкого расстояния удвоил преимущество своей команды.
Лига конференций. Квалификация, третий раунд (ответный матч)
Карабах (Азербайджан) — Динамо (Украина) — 2:0
Голы: Муаддиб, 12, Кащук, 69.
Таким образом, Динамо уступило Карабаху по сумме двух матчей — 1:2 — и выбыло из квалификации Лиги конференций. Киевская команда завершила международный сезон еще до старта основного раунда еврокубков.
Карабах в раунде плей-офф квалификации еврокубка сыграет с победителем противостояния между нидерландским Твенте и словацким ДАК 1904.