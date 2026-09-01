Ми вас підвели: Ярмоленко вибачився перед фанатами після розгрому від Буковини
- Андрій Ярмоленко попросив вибачення у фанатів після розгромної поразки Динамо від Буковини з рахунком 0:3.
- Він зізнався, що йому дуже соромно за гру, та взяв на себе відповідальність за результат.
- Поразка від Буковини стала першою втратою очок Динамо у нинішньому сезоні УПЛ.
Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко відреагував на розгромну поразку своєї команди від Буковини у четвертому турі української Прем’єр-ліги.
Біло-сині сенсаційно поступилися на виїзді новачку УПЛ з розгромним рахунком 0:3.
Ярмоленко звернувся до фанатів
Після матчу Ярмоленко разом із партнерами підійшов до фанатського сектору біло-синіх, а згодом звернувся до вболівальників в Instagram.
Ярмоленко попросив вибачення в уболівальників і зізнався, що йому дуже соромно за ту гру, а також додав, що розуміє їхнє розчарування, злість і біль від такого результату.
– Я беру на себе відповідальність за результат та свою гру. Мені не вдалося достукатися до партнерів і донести до них, наскільки важливою для нас була ця гра. Ми не показали того характеру, самовіддачі та рівня, яких ви від нас очікуєте. Сьогодні ми вас підвели. Вибачте, – написав Ярмоленко.
Розгромна поразка від Буковини з рахунком 0:3 стала першою втратою очок киянами у поточному сезоні УПЛ.
Раніше команда Ігоря Костюка здолала Верес та Колос з однаковим рахунком 2:1. Водночас, матч першого туру проти Лівого Берега було перенесено через участь Динамо в кваліфікації єврокубків.