Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко відреагував на розгромну поразку своєї команди від Буковини у четвертому турі української Прем’єр-ліги.

Біло-сині сенсаційно поступилися на виїзді новачку УПЛ з розгромним рахунком 0:3.

Ярмоленко звернувся до фанатів

Після матчу Ярмоленко разом із партнерами підійшов до фанатського сектору біло-синіх, а згодом звернувся до вболівальників в Instagram.

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Ярмоленко попросив вибачення в уболівальників і зізнався, що йому дуже соромно за ту гру, а також додав, що розуміє їхнє розчарування, злість і біль від такого результату.

– Я беру на себе відповідальність за результат та свою гру. Мені не вдалося достукатися до партнерів і донести до них, наскільки важливою для нас була ця гра. Ми не показали того характеру, самовіддачі та рівня, яких ви від нас очікуєте. Сьогодні ми вас підвели. Вибачте, – написав Ярмоленко.

Розгромна поразка від Буковини з рахунком 0:3 стала першою втратою очок киянами у поточному сезоні УПЛ.

Раніше команда Ігоря Костюка здолала Верес та Колос з однаковим рахунком 2:1. Водночас, матч першого туру проти Лівого Берега було перенесено через участь Динамо в кваліфікації єврокубків.

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