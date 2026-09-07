Нападающий сборной Украины Артем Довбик отличился дебютным голом за итальянскую Болонью в рамках Серии А.

Это произошло в матче против Сассуоло, который завершился со счетом 2:2.

Довбик забил дебютный гол за Болонью

В матче третьего тура между Болоньей и Сассуоло Артем Довбик вышел на поле на 66-й минуте при счете 2:1 в пользу соперника. Он заменил нападающего Николо Камбьяги.

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На первой добавленной минуте второго тайма после навеса с фланга полузащитник Марко Либра пробил в створ ворот Сассуоло, но попал в голкипера. На добивании первым оказался Довбик, который отличился дебютным голом в футболке Болоньи.

Последний раз Артем забивал еще в январе 2026 года в матче Серии А между Ромой и Лечче.

Благодаря голу Довбика Болонья вырвала ничью и заработала первое очко в новом сезоне Серии А. После трёх туров команда украинского нападающего занимает 15-е место в таблице.

Следующий матч Болонья проведет против Наполи на выезде в воскресенье, 13 сентября.

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