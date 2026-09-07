Довбик забил дебютный гол за Болонью и спас команду от поражения в Серии А
- Довбик в добавленное время второго тайма первым добил мяч и сравнял счет.
- Украинский нападающий забил впервые с января 2026 года, когда отличился за Рому в матче против Лечче.
Нападающий сборной Украины Артем Довбик отличился дебютным голом за итальянскую Болонью в рамках Серии А.
Это произошло в матче против Сассуоло, который завершился со счетом 2:2.
Довбик забил дебютный гол за Болонью
В матче третьего тура между Болоньей и Сассуоло Артем Довбик вышел на поле на 66-й минуте при счете 2:1 в пользу соперника. Он заменил нападающего Николо Камбьяги.
На первой добавленной минуте второго тайма после навеса с фланга полузащитник Марко Либра пробил в створ ворот Сассуоло, но попал в голкипера. На добивании первым оказался Довбик, который отличился дебютным голом в футболке Болоньи.
Последний раз Артем забивал еще в январе 2026 года в матче Серии А между Ромой и Лечче.
Благодаря голу Довбика Болонья вырвала ничью и заработала первое очко в новом сезоне Серии А. После трёх туров команда украинского нападающего занимает 15-е место в таблице.
Следующий матч Болонья проведет против Наполи на выезде в воскресенье, 13 сентября.