Знаю, что он может дать: Де Дзерби о переходе Мудрика в Тоттенхэм
- Роберто Де Дзерби прокомментировал переход Михаила Мудрика в Тоттенхэм и рассказал о главных качествах украинского вингера.
- Де Дзерби хорошо знает Мудрика по совместной работе в Шахтере и ожидает, что украинец станет важным игроком Тоттенхэма.
Главный тренер лондонского клуба Тоттенхэм Хотспур Роберто Де Дзерби прокомментировал переход украинского вингера Михаила Мудрика.
Его слова передает пресс-служба клуба.
Де Дзерби о переходе Мудрика
Итальянский специалист отметил, что прекрасно знает возможности украинца ещё со времён совместной работы в донецком «Шахтере».
– Работая с Михаилом в начале его карьеры, я точно знаю, что он может дать нашей команде. У него есть качество, способное изменить ход игры благодаря его скорости и умению обыгрывать соперников один на один. Это талантливый атакующий игрок, за которым интересно наблюдать, – сказал Де Дзерби.
Он подчеркнул, что будет многого требовать от Мудрика, но главная задача остаётся прежней – помочь Михаилу стать “лучшей версией себя”.
– Если нам это удастся, он может стать очень важным игроком для нас. Я очень рад, что он выбрал наш клуб, и с нетерпением жду, когда снова смогу с ним работать, – подытожил итальянский специалист.
Напомним, Мудрик перешел в Тоттенхэм на правах аренды из другого лондонского клуба – Челси. Соглашение рассчитано на сезон 2026/27 и предусматривает опцию выкупа контракта, хотя она не является обязательной.