Главный тренер лондонского клуба Тоттенхэм Хотспур Роберто Де Дзерби прокомментировал переход украинского вингера Михаила Мудрика.

Его слова передает пресс-служба клуба.

Де Дзерби о переходе Мудрика

Итальянский специалист отметил, что прекрасно знает возможности украинца ещё со времён совместной работы в донецком «Шахтере».

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– Работая с Михаилом в начале его карьеры, я точно знаю, что он может дать нашей команде. У него есть качество, способное изменить ход игры благодаря его скорости и умению обыгрывать соперников один на один. Это талантливый атакующий игрок, за которым интересно наблюдать, – сказал Де Дзерби.

Он подчеркнул, что будет многого требовать от Мудрика, но главная задача остаётся прежней – помочь Михаилу стать “лучшей версией себя”.

– Если нам это удастся, он может стать очень важным игроком для нас. Я очень рад, что он выбрал наш клуб, и с нетерпением жду, когда снова смогу с ним работать, – подытожил итальянский специалист.

Напомним, Мудрик перешел в Тоттенхэм на правах аренды из другого лондонского клуба – Челси. Соглашение рассчитано на сезон 2026/27 и предусматривает опцию выкупа контракта, хотя она не является обязательной.

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