Довбик забив дебютний гол за Болонью та врятував команду від поразки в Серії А
- Довбик в компенсований час до другого першим зіграв на добиванні та зрівняв рахунок.
- Український форвард забив уперше з січня 2026 року, коли відзначився за Рому в матчі проти Лечче.
Форвард збірної України Артем Довбик відзначився дебютним голом за італійську Болонью в межах Серії А.
Це сталося у матчі проти Сассуоло, який завершився з рахунком 2:2.
Довбик забив дебютний гол за Болонью
У матчі третього туру між Болоньєю та Сассуоло Артем Довбик вийшов на поле на 66-й хвилині за рахунку 2:1 на користь суперника. Він замінив форварда Ніколо Камб’ягі.
На першій доданій хвилині другого тайму після навісу з флангу півзахисник Марко Лібра пробив у площину воріт Сассуоло, але влучив у голкіпера. На добиванні першим був Довбик, який відзначився дебютним голом у футболці Болоньї.
Востаннє Артем забивав ще у січні 2026 року в матчі Серії А між Ромою та Лечче.
Завдяки голу Довбика Болонья вирвала нічию та здобула перше очко у новому сезоні Серії А. Після трьох турів команда українського форварда йде на 15-му місці в таблиці.
Наступний матч Болонья проведе проти Наполі на виїзді в неділю, 13 вересня.