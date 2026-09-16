Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил список футболистов, вызванных на матчи Лиги наций против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии в сентябре-октябре.

Это произошло во время пресс-конференции тренера в среду, 16 октября.

Состав сборной Украины на матчи Лиги наций

В тренировочный лагерь сборной Украины вызваны 30 футболистов.

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Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Резник (Шахтер), Георгий Ермаков (Харьков).

Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Резник (Шахтер), Георгий Ермаков (Харьков). Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Эдуард Сарапий, Богдан Михайличенко (оба – Полесье), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Тарас Михавко (Динамо Киев), Илья Крупский (Харьков), Александр Драмбаев (ЛНЗ).

Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Эдуард Сарапий, Богдан Михайличенко (оба – Полесье), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Тарас Михавко (Динамо Киев), Илья Крупский (Харьков), Александр Драмбаев (ЛНЗ). Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – Шахтер), Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко (все – Динамо Киев), Александр Андриевский, Александр Назаренко (оба – Полесье), Иван Варфоломеев (Линкольн, Англия), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Максим Хлань (Гурник Забже, Польша), Александр Зубков (АЕК, Греция), Виктор Цыганков (Аякс, Нидерланды).

Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – Шахтер), Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко (все – Динамо Киев), Александр Андриевский, Александр Назаренко (оба – Полесье), Иван Варфоломеев (Линкольн, Англия), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Максим Хлань (Гурник Забже, Польша), Александр Зубков (АЕК, Греция), Виктор Цыганков (Аякс, Нидерланды). Нападающие: Даниил Сикан (Андерлехт, Бельгия), Артем Степанов (Утрехт, Нидерланды), Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Владислав Ванат (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция), Артем Довбик (Болонья, Италия).

Резервный список: Александр Романчук (Университатя Крайова, Румыния), Александр Пихаленок (Динамо Киев), Роман Вантух (Карпаты), Дмитрий Крыськив, Александр Караваев (оба – Шахтер), Артем Бондаренко (Аль-Ахли, Саудовская Аравия), Владислав Велетень, Игорь Краснопир (оба – Полесье), Артем Шабанов (Харьков), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада).

В ближайший перерыв на международные матчи у сборной Украины запланированы четыре поединка: против Венгрии на выезде 25 сентября, против Грузии на выезде 28 сентября, а также два номинально домашних матча — против Венгрии 2 октября и против Северной Ирландии – 5 октября.

Напомним, в мае и июне сборная Украины провела два товарищеских матча: против Польши, где одержала победу со счетом 2:0, и против Дании, однако второй матч был прерван досрочно из-за потери сознания Кристиана Эриксена.

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