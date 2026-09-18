Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Шахтар зіграє з Динамо в 1/8 фіналу Кубка України: результати жеребкування
Головне
- Центральною парою 1/8 фіналу Кубка України стане протистояння Шахтаря та Динамо.
- Матчі цієї стадії заплановані на 27–29 жовтня.
У Києві у Будинку футболу 18 вересня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону-2026/27.
Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.
На цій стадії залишилося 16 команд, які претендують на перемогу в турнірі, серед яких 11 представників української Прем’єр-ліги, дві команди Першої ліги та два аматорські клуби.
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Ще одним учасником 1/8 фіналу стане переможець матчу Тростянець — Чернігів. Через затяжну повітряну тривогу гру перенесли на 6 жовтня.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
- Лівий Берег — Верес;
- ЛНЗ Черкаси — Металіст;
- Зоря Луганськ — Кривбас;
- Чернігів/Тростянець — Епіцентр;
- Маяк (Сарни) — Харків;
- Карпати — Олександрія;
- Шахтар — Динамо Київ;
- Полісся — Новий Розділ.
Базові дати проведення 1/8 фіналу Кубка України з футболу — 27-29 жовтня.
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