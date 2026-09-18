У Києві у Будинку футболу 18 вересня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону-2026/27.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

На цій стадії залишилося 16 команд, які претендують на перемогу в турнірі, серед яких 11 представників української Прем’єр-ліги, дві команди Першої ліги та два аматорські клуби.

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Ще одним учасником 1/8 фіналу стане переможець матчу Тростянець — Чернігів. Через затяжну повітряну тривогу гру перенесли на 6 жовтня.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

  • Лівий Берег — Верес;
  • ЛНЗ Черкаси — Металіст;
  • Зоря Луганськ — Кривбас;
  • Чернігів/Тростянець — Епіцентр;
  • Маяк (Сарни) — Харків;
  • Карпати — Олександрія;
  • Шахтар — Динамо Київ;
  • Полісся — Новий Розділ.

Базові дати проведення 1/8 фіналу Кубка України з футболу — 27-29 жовтня.

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