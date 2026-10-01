Матч Украина — Северная Ирландия в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций в дивизионе B состоится 2 октября на стадионе имени Антона Малатинского в словацком городе Трнава.

Начало матча – 21:45 по киевскому времени.

Матч Украина – Северная Ирландия: где смотреть и кто будет транслировать матч сине-желтых в Лиге наций, рассказывают Факты ICTV.

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Украина – Северная Ирландия: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Украина – Северная Ирландия в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.

Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на канале Megogo Футбол 1 по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт и во всех MEGOPACK.

Матч Украина – Северная Ирландия прокомментируют Илья Дудка и Вадим Шевякин.

На матче Украина – Северная Ирландия будет работать бельгийская бригада арбитров, которую возглавит 34-летний Джаспер Верготе.

Ему будут ассистировать Михаэль Геерольф и Мартин Тистерс. Резервным арбитром назначен Лотар Д’хондт.

За систему VAR будет отвечать Ян Ботерберг, которому будет помогать Весли Де Кремер.

После двух стартовых туров сезона-2026/2027 Лиги наций сборная Украины набрала 4 очка по итогам двух выездных матчей против Венгрии и Грузии.