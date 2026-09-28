Сборная Украины сыграла вничью с Грузией во втором туре Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. Выездной матч в понедельник, 28 сентября, завершился без забитых мячей — 0:0.

Украина и Грузия сыграли вничью в Лиге наций

Первые минуты встречи прошли при преимуществе Грузии во владении мячом. Уже на 3-й минуте Отар Китеишвили пробил из пределов штрафной площади, однако Анатолий Трубин без проблем справился с ударом.

На 10-й минуте матч пришлось ненадолго остановить из-за травмы Александра Пихаленка. Через семь минут Владислав Ванат получил желтую карточку за фол.

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Самый острый эпизод первого тайма произошел на 21-й минуте. Георгий Чакветадзе нанес удар в направлении правой стойки, но Трубин совершил отличный сейв и не позволил хозяевам открыть счет.

Украина ответила в конце первой половины встречи. На 45+2-й минуте Александр Зубков пробил низом со средней дистанции, но Георгий Мамардашвили был готов к удару и уверенно отбил мяч.

После трех компенсированных минут команды отправились на перерыв при счете 0:0.

После возобновления игры сборные продолжили обмениваться атаками, но до большого количества опасных моментов дело не доходило. На 65-й минуте в составе Украины Николай Шапаренко заменил Максима Хланя.

Грузия провела двойную замену: Георгий Квернадзе и Анзор Меквабишвили вышли на поле вместо Жоржа Микаутадзе и Отара Китеишвили.

На 73-й минуте Георгий Чакветадзе покинул поле, уступив место Зурико Давиташвили. Через две минуты желтую карточку получил Валерий Бондарь.

На 79-й минуте Виктор Цыганков вышел вместо Александра Зубкова.

До финального свистка счет не изменился. Грузия и Украина сыграли вничью 0:0.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига B. Группа 2. 2-й тур

Грузия — Украина — 0:0

Предупреждения: Гогличидзе, 54, Меквабишвили, 81 — Ванат, 17, Сикан, 46, Бондарь, 75.

В первом туре Лиги наций сине-желтые минимально победили Венгрию — 1:0. Победный гол забил Данило Сикан.

Грузия в стартовом матче уступила Северной Ирландии со счетом 0:1, пропустив на последних минутах. При счете 0:0 Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти.

Следующий матч сборная Украины проведет против Северной Ирландии 2 октября. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

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