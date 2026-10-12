Шахтер в среду, 14 октября, сыграет матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27 против греческого АЕКа. Игра состоится на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер – АЕК: прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в матче Шахтер – АЕК являются подопечные Арды Турана.

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На победу украинской команды принимают ставки с коэффициентом 2.64. Успех греческого клуба оценивают в 2.65. Ничейный результат матча Шахтер – АЕК в основное время – 3.38.

Согласно прогнозу букмекеров, на то, что обе команды забьют в матче, дают коэффициент 1,66.

Это будет вторая очная встреча команд в истории. Впервые команды встретились в 2023 году в рамках товарищеского матча, который завершился разгромной победой греков со счетом 5:0.

В еврокубках это будет первая встреча команд. Шахтер не проиграл ни одного из пяти матчей против греческих клубов, но в последнем противостоянии уступил Панатинаикосу в серии пенальти в третьем отборочном раунде Лиги Европы прошлого сезона после двух ничьих.

АЕК провел четыре матча против украинских клубов. Последний раз клуб из Афин играл против Зари на групповом этапе Лиги Европы-2020/21, когда победил в гостях (4:1), но проиграл дома (0:3).

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