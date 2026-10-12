Матч Шахтер – АЕК во втором туре основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27 состоится 14 октября на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне (Великобритания).

Начало матча – 22:00 по киевскому времени.

Матч Шахтер – АЕК, где смотреть в Украине и кто покажет игру горняков с желто-черными в Лиге чемпионов, рассказывают Факты ICTV.

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Шахтер – АЕК: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Шахтер – АЕК в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на OTT-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Матч Шахтер – АЕК прокомментирует Вадим Шевякин.

Бригаду арбитров на матч в Лондоне между Шахтером и АЕКом УЕФА объявит позже.

Шахтер – единственный клуб, представляющий Украину на основном этапе Лиги чемпионов и в целом на этой стадии еврокубков в этом сезоне.

На этом этапе каждую команду ждут восемь матчей против восьми разных соперников. По итогам общего турнирного зачета топ-8 команд автоматически получат путевки в 1/8 финала, тогда как клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, будут бороться за путевки в плей-офф в стыковых матчах. В стартовом матче основного этапа Лиги чемпионов Шахтер сыграл вничью с голландским ПСВ со счетом 1:1. Читайте также Вышли 11 совсем других футболистов: Маркевич оценил игру Шахтера против ПСВ

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