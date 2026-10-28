У киевского Динамо после поражения от Шахтера в 1/8 финала Кубка Украины осталось всего два варианта, при которых клуб сможет претендовать на участие в еврокубках уровня выше Лиги конференций в следующем сезоне.

Бело-синие завершили выступление в Кубке Украины после поражения со счетом 0:3.

Варианты для Динамо в отношении еврокубков

Первый вариант для киевского клуба – победа в чемпионате Украины. В таком случае Динамо начнет с квалификации Лиги чемпионов.

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Сейчас подопечные Мацея Кендзьорека идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 19 очков. Лидерами остаются житомирское Полесье и донецкий Шахтер – обе команды набрали по 25 очков.

У Динамо, как и у занимающего третье место в таблице ФК Харьков, набравшего 21 очко, есть еще один матч в запасе.

По второму сценарию киевлянам нужно финишировать на втором месте, но при этом чемпион Украины должен также выиграть Кубок страны. Тогда киевский клуб начнет выступление с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

При любом другом развитии событий, если команда получит путевку в еврокубки, то будет играть в квалификации Лиги конференций.

Если команда, финишировавшая в чемпионате в первой тройке, выиграет Кубок, то бело-синие, при условии завершения сезона на четвертом месте, выйдут в квалификацию ЛК.

Напомним, в текущем сезоне Динамо в статусе победителя Кубка Украины стартовало с квалификации Лиги Европы, но в итоге не смогло выйти в осеннюю часть еврокубков после поражения от Карабаха в Лиге конференций.

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