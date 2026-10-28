Київське Динамо після поразки від Шахтаря в 1/8 фіналу Кубка України має лише два варіанти, за яких зможе претендувати на участь у єврокубках вище рівня Ліги конференцій наступного сезону.

Біло-сині завершили виступи у Кубку України після поразки з рахунком 0:3.

Варіанти для Динамо щодо єврокубків

Першим варіантом для київського клубу є перемога у чемпіонаті України. За таких умов Динамо стартувати з кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Зараз підопічні Мацея Кендзьорека йдуть на четвертій сходинці у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи в активі 19 очок. Лідерами залишається житомирське Полісся та донецький Шахтар – обидві команди набрали по 25 очок.

В Динамо, як і в третього у таблиці ФК Харків, який набрав 21 очко, є ще гра в запасі.

За другим сценарієм, киянам потрібно фінішувати на другій сходинці, але при цьому чемпіон України має також виграти Кубок країни. Тоді київський клуб стартуватиме з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

За будь якого іншого розвитку подій, якщо команда отримає путівку у єврокубки, то гратиме у кваліфікації Ліги конференцій.

Якщо команда, яка фінішує у чемпіонаті у першій трійці, виграє Кубок, то біло-сині, за умови завершення сезону на четвертій сходинці, вийдуть у кваліфікацію ЛК.

Нагадаємо, у поточному сезоні Динамо у статусі переможця Кубку України стартувало з кваліфікації Ліги Європи, але у підсумку не змогло вийти до осінньої частини єврокубків після поразки від Карабаха у Лізі конференцій.

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