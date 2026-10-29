Криштиану Роналду победил в голосовании за Золотой мяч всех времен. Результаты были опубликованы на официальном сайте премии.

Голосование было проведено в честь 70-летия со дня первого вручения премии. Всего было предложено десять футбольных легенд, которые становились лауреатами Золотого мяча как минимум дважды.

Роналду опередил Месси в голосовании

Победителя выбирали болельщики посредством онлайн-голосования, где кандидатов распределили по годам их триумфов. Болельщики голосовали за триумф игрока в конкретный год получения награды.

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В итоге победу одержал Криштиану Роналду. Болельщики отдали наибольшее количество голосов за его Золотой мяч 2008 года.

Для Роналду Золотой мяч 2008 года стал дебютным в карьере. После этого португалец ещё четыре раза выигрывал этот трофей.

Португальца отметили за игру в Манчестер Юнайтед, когда он помог клубу завоевать трофеи Лиги чемпионов и английской Премьер-лиги. В 2008 году Роналду также получил награду Игрок года ФИФА и стал лучшим бомбардиром Европы, отличившись 42 голами.

В голосовании за лучшего обладателя «Золотого мяча» в истории Роналду опередил Лионеля Месси. Золотой мяч аргентинца за 2012 год оказался на втором месте, а замыкает тройку лидеров ещё один триумф Роналду — в 2017-м.

В целом в топ-12 по итогам голосования вошли только Роналду и Месси. За ними на 13-м месте — Золотой мяч бразильца Роналдо Назарио в 2003 году.

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