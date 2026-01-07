Скелетонист Владислав Гераскевич станет одним из знаменосцев украинской команды на зимних Олимпийских играх-2026.

Об этом сообщил президент НОК Украины Вадим Гутцайт в интервью Champion Radio.

Знаменосец Украины на открытии Олимпиады-2026

По словам Гутцайта, Гераскевичу предложили стать знаменосцем на открытии Олимпиады-2026, которую примет Италия, на что спортсмен ответил согласием.

Зато среди женщин еще не выбрали спортсменку, которая будет нести украинский флаг.

– Еще решается вопрос, но согласился быть знаменосцем сборной Украины Владислав Гераскевич. У девушек пока определяемся. Мы всегда выбираем лучших, но там будет шесть кластеров и церемония открытия будет проходить только на некоторых из них. Поэтому будем смотреть, какие виды спорта и где будут представлены, – сказал Гутцайт.

Президент НОК добавил, что вскоре обо всем станет известно.

На предыдущей зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году украинский флаг несли фристайлист Александр Абраменко и представительница фигурного катания Александра Назарова.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и в Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.