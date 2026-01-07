Олимпиада-2026: известно, кто будет нести флаг Украины на открытии
- Владислав Гераскевич согласился стать знаменосцем Украины на открытии зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.
- Среди женщин знаменосца еще не определили.
- Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и в Кортине-д'Ампеццо.
Скелетонист Владислав Гераскевич станет одним из знаменосцев украинской команды на зимних Олимпийских играх-2026.
Об этом сообщил президент НОК Украины Вадим Гутцайт в интервью Champion Radio.
Знаменосец Украины на открытии Олимпиады-2026
По словам Гутцайта, Гераскевичу предложили стать знаменосцем на открытии Олимпиады-2026, которую примет Италия, на что спортсмен ответил согласием.
Зато среди женщин еще не выбрали спортсменку, которая будет нести украинский флаг.
– Еще решается вопрос, но согласился быть знаменосцем сборной Украины Владислав Гераскевич. У девушек пока определяемся. Мы всегда выбираем лучших, но там будет шесть кластеров и церемония открытия будет проходить только на некоторых из них. Поэтому будем смотреть, какие виды спорта и где будут представлены, – сказал Гутцайт.
Президент НОК добавил, что вскоре обо всем станет известно.
На предыдущей зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году украинский флаг несли фристайлист Александр Абраменко и представительница фигурного катания Александра Назарова.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и в Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.