Американская певица Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Об этом сообщил Международный олимпийский комитет.

Мэрайя Кэри выступит на открытии Олимпиады-2026

56-летняя Кэри, исполнительница популярной песни All I Want for Christmas is You, стала первой объявленной звездой, которая выступит на церемонии Олимпиады на Сан-Сиро в Милане 6 февраля.

– До встречи в Милане, – написала Кэри в Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Milano Cortina 2026 (@milanocortina2026)

– Марая Кэри полностью отражает эмоциональную атмосферу, которая сопровождает подготовку к Играм. Музыка – это универсальный язык, который привлекает разные истории и чувства и переплетается с темой гармонии церемонии открытия, – заявили в организационном комитете.

Кэри пела гимн США на Супербоуле-2002, но никогда не выступала в перерыве шоу. Она является лауреатом шести премий Грэмми.

По данным Billboard, Кэри записала 19 хитов, занявших первое место в чартах. Певица занимает четвертое место в списке лучших исполнителей всех времен, уступая только The Beatles, The Rolling Stones и Элтону Джону.

На церемонию открытия ожидается 60 тыс. зрителей, а миллионы других будут смотреть ее по телевизору.

Во время летних Олимпийских игр-2024 в Париже на церемонии открытия выступала Леди Гага, а Селин Дион – на закрытии олимпийских соревнований.

Другая известная деталь церемонии – это то, что будет почтена память покойного модельера Джорджо Армани, который умер в Милане в сентябре в возрасте 91 года.

