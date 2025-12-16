Мэрайя Кэри зажжет на Сан-Сиро на открытии Олимпиады-2026: что известно
- Мэрайя Кэри стала первой объявленной артисткой церемонии открытия Олимпиады-2026, которая состоится 6 февраля на Сан-Сиро в Милане.
- Церемонию открытия вживую посетят около 60 тыс. зрителей, а миллионы людей будут смотреть представление по всему миру.
Американская певица Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
Об этом сообщил Международный олимпийский комитет.
Мэрайя Кэри выступит на открытии Олимпиады-2026
56-летняя Кэри, исполнительница популярной песни All I Want for Christmas is You, стала первой объявленной звездой, которая выступит на церемонии Олимпиады на Сан-Сиро в Милане 6 февраля.
– До встречи в Милане, – написала Кэри в Instagram.
– Марая Кэри полностью отражает эмоциональную атмосферу, которая сопровождает подготовку к Играм. Музыка – это универсальный язык, который привлекает разные истории и чувства и переплетается с темой гармонии церемонии открытия, – заявили в организационном комитете.
Кэри пела гимн США на Супербоуле-2002, но никогда не выступала в перерыве шоу. Она является лауреатом шести премий Грэмми.
По данным Billboard, Кэри записала 19 хитов, занявших первое место в чартах. Певица занимает четвертое место в списке лучших исполнителей всех времен, уступая только The Beatles, The Rolling Stones и Элтону Джону.
На церемонию открытия ожидается 60 тыс. зрителей, а миллионы других будут смотреть ее по телевизору.
Во время летних Олимпийских игр-2024 в Париже на церемонии открытия выступала Леди Гага, а Селин Дион – на закрытии олимпийских соревнований.
Другая известная деталь церемонии – это то, что будет почтена память покойного модельера Джорджо Армани, который умер в Милане в сентябре в возрасте 91 года.