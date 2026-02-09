Скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил ему тренироваться и соревноваться на Олимпиаде-2026 в шлеме с особым дизайном – изображениями погибших в результате начатой РФ войны украинских спортсменов.

Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

МОК запретил выступать в шлеме с портретами погибших спортсменов

По его словам, украинская сторона готовит официальное обращение к МОК и намерена бороться до конца за возможность выступать именно в этом шлеме.

На нем изображены украинские спортсмены, погибшие в результате полномасштабного вторжения России.

Гераскевич уже успел провести первые тренировочные заезды в этой экипировке перед началом соревнований в Милане.

— Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предаёт тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти. Несмотря на прецеденты в современности и в прошлом, когда МОК допускал подобные чествования, на этот раз для Украины решили установить особые правила, — говорится в сообщении 27-летнего спортсмена.

Гераскевич добавил, что направит запрос в МОК и будет отстаивать право участвовать в соревнованиях именно в этом шлеме.

На ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Владислава Гераскевича за то, что тот, по словам главы государства, напоминает миру о цене украинской борьбы.

— На его шлеме – портреты наших атлетов, которых убила Россия. Фигуриста Дмитрия Шарпара, погибшего в боях под Бахмутом, 19-летнего биатлониста Евгения Малышева, убитого оккупантами вблизи Харькова, и других наших спортсменов, которых российская война лишила жизни, — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что эта правда может вызывать дискомфорт, казаться неуместной или называться политическим жестом в спорте.

Однако, по его словам, это напоминание всему миру о подлинной сущности современной России.

— И именно это напоминает всем о глобальной роли спорта и исторической миссии олимпийского движения как такового – все это о мире и ради жизни. Украина верна этому. Россия доказывает обратное, — подытожил глава государства.

