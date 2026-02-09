Скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив йому тренуватися і змагатися на Олімпіаді-2026 у шоломі з особливим дизайном – зображеннями загиблих внаслідок розв’язаної РФ війни українських спортсменів.

Про це спортсмен написав на своїй сторінці в Instagram.

МОК заборонив виступати у шоломі з портретами загиблих спортсменів

За його словами, українська сторона готує офіційне звернення до МОК і має намір боротися до кінця за можливість виступати саме в цьому шоломі.

На ньому зображені українські спортсмени, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Гераскевич уже встиг провести перші тренувальні заїзди в цьому екіпіруванні перед початком змагань у Мілані.

– Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти. Попри прецеденти в сучасності та в минулому, коли МОК допускав подібні вшанування, цього разу для України вирішили встановити особливі правила, – йдеться у повідомленні 27-річного спортсмена.

Гераскевич додав, що направлятиме запит до МОК і відстоюватиме право брати участь у змаганнях саме в цьому шоломі.

На ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він подякував Владиславу Гераскевичу за те, що той, за словами глави держави, нагадує світу про ціну української боротьби.

– На його шоломі – портрети наших атлетів, яких убила Росія. Фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого вбили окупанти поблизу Харкова, та інших наших спортсменів, яких російська війна позбавила життя, – наголосив глава держави.

Президент наголосив, що ця правда може викликати дискомфорт, здаватися недоречною або називатися політичним жестом у спорті.

Однак, за його словами, це нагадування всьому світові про справжню сутність сучасної Росії.

– І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне, – підсумував глава держави.

