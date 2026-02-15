Норвежець Клебо став найтитулованішим спортсменом в історії зимових Олімпіад
- Клебо виграв золото в естафеті та став рекордсменом зимових Олімпіад.
- Це його дев’ята олімпійська перемога і четверта на цих Іграх.
- Норвегія перемогла у чоловічій естафеті 4х7,5 км.
Норвезький лижник Йоханнес Клебо встановив історичне досягнення на зимових Олімпійських іграх, ставши найтитулованішим спортсменом за кількістю золотих нагород.
Клебо став найтитулованішим спортсменом в історії зимових Олімпіад
У чоловічій естафеті 4х7,5 км збірна Норвегії здобула перемогу.
Разом із Клебо у складі команди виступили Еміль Іверсен, Мартін Льовстрьом Ньєнгет і Айнар Хедегарт.
Це золото стало для Клебо четвертим на нинішній Олімпіаді та дев’ятим у кар’єрі.
Таким чином він одноосібно очолив список найуспішніших спортсменів в історії зимових Ігор, перевершивши показники Бьорна Делі, Марті Бьорген і Оле Ейнара Бьорндалена.
Срібні медалі виборола команда Франції, за яку виступали Тео Шелі, Уго Лапалю, Матес Делож і Віктор Ловера. Для Деложа це вже третя срібна нагорода на цих Іграх.
Бронзу здобула збірна Італії у складі Давіде Граца, Елії Барпа, Мартіно Каролло та Федеріко Пеллегріно.
Збірна України у чоловічій естафеті участі не брала. Напередодні золото у жіночій естафеті також виборола команда Норвегії.
Нагадаємо, українській фрістайлістці Катерині Коцар зробили пропозицію одразу після виступу у кваліфікації на Олімпіаді-2026.