Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фрістайлістці Коцар на Олімпіаді-2026
- Українській фрістайлістці Катерині Коцар зробили пропозицію одразу після виступу у кваліфікації на Олімпіаді-2026.
- Пропозицію зробив наречений Коцар – офіцер Збройних сил України.
Українській фрістайлістці Катерині Коцар зробили пропозицію після завершення кваліфікації у біг-ейрі на Олімпійських іграх-2026.
Про це повідомляє Суспільне Спорт у соціальних мережах.
Коцар зробили пропозицію
25-річна Коцар увійшла до 12-ти найкращих спортсменок за підсумками трьох раундів кваліфікації, що дозволило їй вийти до фіналу змагань та продовжити боротьбу за медалі.
Після кваліфікації на Катерину чекав приємний сюрприз. Її наречений, який є офіцером Збройних сил України, зробив спортсменці пропозицію.
Судячи з опублікованого фото, де її обранець одягає їй на палець каблучку, фрістайлістка відповіла на пропозицію згодою.
У кваліфікації Коцар посіла 11-те місце серед 27 учасниць, набравши 155,50 бала за дві найкращі спроби з трьох.
Фінал змагань з біг-ейру на Олімпіаді-2026 відбудеться в понеділок, 16 лютого. Змагання мають стартувати о 20:30 за київським часом.
З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.