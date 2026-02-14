Українській фрістайлістці Катерині Коцар зробили пропозицію після завершення кваліфікації у біг-ейрі на Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомляє Суспільне Спорт у соціальних мережах.

Коцар зробили пропозицію

25-річна Коцар увійшла до 12-ти найкращих спортсменок за підсумками трьох раундів кваліфікації, що дозволило їй вийти до фіналу змагань та продовжити боротьбу за медалі.

Після кваліфікації на Катерину чекав приємний сюрприз. Її наречений, який є офіцером Збройних сил України, зробив спортсменці пропозицію.

Судячи з опублікованого фото, де її обранець одягає їй на палець каблучку, фрістайлістка відповіла на пропозицію згодою.

У кваліфікації Коцар посіла 11-те місце серед 27 учасниць, набравши 155,50 бала за дві найкращі спроби з трьох.

Фінал змагань з біг-ейру на Олімпіаді-2026 відбудеться в понеділок, 16 лютого. Змагання мають стартувати о 20:30 за київським часом.

З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

