Собака стала звездой социальных сетей после того, как появилась на финишной прямой квалификации в командном спринте лыжных гонок на зимних Олимпийских играх-2026.

Как пишет The Guardian, пса зовут Назгул и он живет в отеле в Тозеро, недалеко от места проведения соревнований.

Пес на Олимпийских играх-2026

Собака выбежала на трассу к лыжникам перед финишем и спринтировала за хорватской спортсменкой Теной Хаджич. Во время трансляции собаке даже сделали фотофиниш, хотя его результат и так бы не засчитали, потому что он самец. И в первую очередь – пес.

– Я думала, что мне кажется. Я не знала, что делать, потому что он мог напасть на меня, укусить, – сказала Хаджич о моменте, когда заметила за собой Назгула.

Назгул породы чехословацкая волчья собака. После того как пес насладился овациями восторженной публики, его задержали организаторы соревнований.

This local Wolfdog joined an Olympic ski event and triggered the finish-line camera. This is Nazgul. He snuck into a cross-country skiing sprint this morning and raced the homestretch with some competitors before being escorted home. 14/10 someone get him a medal pic.twitter.com/BQoerJXX9j — WeRateDogs (@dog_rates) February 18, 2026

Греческая лыжница Константина Харалампиду предположила, что Назгул, вероятно, стремился к своему моменту славы, а не сосредотачивался на своем плане на гонку.

– Он гонялся за камерой, которая двигалась вверх и вниз по финишной линии. Он был милым, но не агрессивным. Я хотела его погладить, но не успела и потом не смогла его найти, – сказала она.

Владелец Назгула в комментарии журналистам предположил, что его двухлетний пес, вероятно, искал компании, а не спортивной славы. По его словам, собака всегда ищет людей.

