Собака став зіркою соціальних мереж після того, як з’явився на фінішній прямій кваліфікації у командному спринті лижних перегонів на зимових Олімпійських іграх-2026.

Як пише The Guardian, пса звати Назгул і він живе у готелі в Тозеро, неподалік від місця проведення змагань.

Пес на Олімпійських іграх-2026

Собака вибір на трасу до лижників перед фінішем та спринтував за хорватською спортсменкою Теною Хадзич. Під час трансляції собаці навіть зробили фотофініш, хоча його результат й так би не заразували, бо він самець. І впершу чергу – пес.

Зараз дивляться

– Я думала, що мені здається. Я не знала, що робити, бо він міг напасти на мене, вкусити, — сказала Хадзич про момент, коли помітила за собою Назгула.

Назгул породи чехословацька вовкособака. Після того як пес насолодився оваціями захопленої публіки, його затримали організатори змагань.

This local Wolfdog joined an Olympic ski event and triggered the finish-line camera. This is Nazgul. He snuck into a cross-country skiing sprint this morning and raced the homestretch with some competitors before being escorted home. 14/10 someone get him a medal pic.twitter.com/BQoerJXX9j — WeRateDogs (@dog_rates) February 18, 2026

Грецька лижниця Константина Харалампіду припустила, що Назгул, ймовірно, прагнув своєї миті слави, а не зосереджувався на своєму плані на гонку.

– Він ганявся за камерою, яка рухалася вгору і вниз по фінішній лінії. Він був милим, але не агресивним. Я хотіла його погладити, але не встигла і потім не змогла його знайти, – сказала вона.

Власник Назгула у коментарі журналістам припустив, що його дворічний пес, ймовірно, шукав компанії, а не спортивної слави. За його словами, собака завжди шукає людей.

З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.