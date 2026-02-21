Флаг Украины на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр-2026 в Милане будут нести лыжные акробаты Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский.

Об этом пишет Суспільне Спорт.

Кто будет нести флаг Украины на закрытии Олимпиады-2026

Во время церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2026 каждую страну представляли два спортсмена — женщина и мужчина. От Украины флаг несли скелетонист Владислав Гераскевич и шорт-трекистка Елизавета Сыдорко.

На церемонии закрытия Украину также будут представлять двое спортсменов. Флаг будут нести Ангелина Брикина и Дмитрий Котовский, которые выступали в лыжной акробатике.

На Олимпийских играх-2026 оба фристайлиста провели по два старта.

Ангелина Брикина заняла 13-е место в личном турнире среди женщин и не вышла в финал.

Дмитрий Котовский завершил мужские личные соревнования на 17-й позиции. В командном турнире сборная Украины, в состав которой вошли Брикина и Котовский, заняла шестое место.

Церемония закрытия Олимпийских игр-2026 состоится в воскресенье, 22 февраля, в 21:30.

Кто нес флаг сборной Украины на предыдущих зимних Олимпиадах:

2006 год — Наталья Якушенко (саночный спорт)

2010 год — Лилия Лудан (саночный спорт)

2014 год — Вита Семеренко (биатлон)

2018 год — Александр Абраменко (лыжная акробатика)

2022 год — Елена Белосюк (биатлон)

2026 год — Ангелина Брикина, Дмитрий Котовский (лыжная акробатика)

Напомним, в третий раз в истории Украина завершила зимние Олимпийские игры-2026 без медалей. Таким же был результат в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и Ванкувере в 2010-м.

