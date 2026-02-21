Определены знаменосцы Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2026 в Милане
- Ангелина Брикина и Дмитрий Котовский будут нести флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2026 в Милане.
- Брикина заняла 13-е место, а Котовский - 17-е в своих личных соревнованиях на Играх-2026.
Флаг Украины на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр-2026 в Милане будут нести лыжные акробаты Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский.
Об этом пишет Суспільне Спорт.
Кто будет нести флаг Украины на закрытии Олимпиады-2026
Во время церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2026 каждую страну представляли два спортсмена — женщина и мужчина. От Украины флаг несли скелетонист Владислав Гераскевич и шорт-трекистка Елизавета Сыдорко.
На церемонии закрытия Украину также будут представлять двое спортсменов. Флаг будут нести Ангелина Брикина и Дмитрий Котовский, которые выступали в лыжной акробатике.
На Олимпийских играх-2026 оба фристайлиста провели по два старта.
Ангелина Брикина заняла 13-е место в личном турнире среди женщин и не вышла в финал.
Дмитрий Котовский завершил мужские личные соревнования на 17-й позиции. В командном турнире сборная Украины, в состав которой вошли Брикина и Котовский, заняла шестое место.
Церемония закрытия Олимпийских игр-2026 состоится в воскресенье, 22 февраля, в 21:30.
Кто нес флаг сборной Украины на предыдущих зимних Олимпиадах:
- 2006 год — Наталья Якушенко (саночный спорт)
- 2010 год — Лилия Лудан (саночный спорт)
- 2014 год — Вита Семеренко (биатлон)
- 2018 год — Александр Абраменко (лыжная акробатика)
- 2022 год — Елена Белосюк (биатлон)
- 2026 год — Ангелина Брикина, Дмитрий Котовский (лыжная акробатика)
Напомним, в третий раз в истории Украина завершила зимние Олимпийские игры-2026 без медалей. Таким же был результат в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и Ванкувере в 2010-м.