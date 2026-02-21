Прапор України на церемонії закриття зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані нестимуть лижні акробати Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський.

Про це пише Суспільне Спорт.

Хто буде нести прапор України на закритті Олімпіади-2026

Під час церемонії відкриття Зимові Олімпійські ігри 2026 кожну країну представляли двоє спортсменів – жінка та чоловік. Від України прапор несли скелетоніст Владислав Гераскевич та шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко.

Зараз дивляться

На церемонії закриття Україну також представлятимуть двоє спортсменів. Прапор нестимуть Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський, які виступали у лижній акробатиці.

На Олімпійських іграх-2026 обидва фристайлісти провели по два старти.

Ангеліна Брикіна посіла 13-те місце в особистому турнірі серед жінок і не вийшла до фіналу.

Дмитро Котовський завершив чоловічі особисті змагання на 17-й позиції. У командному турнірі збірна України, до складу якої увійшли Брикіна та Котовський, посіла шосте місце.

Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 відбудеться в неділю, 22 лютого, о 21:30.

Хто ніс прапор збірної України на попередніх зимових Олімпіадах:

2006 рік – Наталя Якушенко (санний спорт)

2010 рік – Лілія Лудан (санний спорт)

2014 рік – Віта Семеренко (біатлон)

2018 рік – Олександр Абраменко (лижна акробатика)

2022 рік – Олена Білосюк (біатлон)

2026 рік – Ангеліна Брикіна, Дмитро Котовський (лижна акробатика)

Нагадаємо, Україна завершила зимові Олімпійські ігри-2026 без медалей втретє в історії. Таким же був результат у Солт-Лейк-Сіті у 2002 році та Ванкувері у 2010-му.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.