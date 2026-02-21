Визначено прапороносців України на церемонії закриття Олімпіади-2026 у Мілані
- Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський нестимуть прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2026 у Мілані.
- Брикіна посіла 13-те місце, а Котовський - 17-те у своїх особистих змаганнях на Іграх-2026.
Прапор України на церемонії закриття зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані нестимуть лижні акробати Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський.
Про це пише Суспільне Спорт.
Хто буде нести прапор України на закритті Олімпіади-2026
Під час церемонії відкриття Зимові Олімпійські ігри 2026 кожну країну представляли двоє спортсменів – жінка та чоловік. Від України прапор несли скелетоніст Владислав Гераскевич та шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко.
На церемонії закриття Україну також представлятимуть двоє спортсменів. Прапор нестимуть Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський, які виступали у лижній акробатиці.
На Олімпійських іграх-2026 обидва фристайлісти провели по два старти.
Ангеліна Брикіна посіла 13-те місце в особистому турнірі серед жінок і не вийшла до фіналу.
Дмитро Котовський завершив чоловічі особисті змагання на 17-й позиції. У командному турнірі збірна України, до складу якої увійшли Брикіна та Котовський, посіла шосте місце.
Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 відбудеться в неділю, 22 лютого, о 21:30.
Хто ніс прапор збірної України на попередніх зимових Олімпіадах:
- 2006 рік – Наталя Якушенко (санний спорт)
- 2010 рік – Лілія Лудан (санний спорт)
- 2014 рік – Віта Семеренко (біатлон)
- 2018 рік – Олександр Абраменко (лижна акробатика)
- 2022 рік – Олена Білосюк (біатлон)
- 2026 рік – Ангеліна Брикіна, Дмитро Котовський (лижна акробатика)
Нагадаємо, Україна завершила зимові Олімпійські ігри-2026 без медалей втретє в історії. Таким же був результат у Солт-Лейк-Сіті у 2002 році та Ванкувері у 2010-му.