В воскресенье, 22 февраля, прошла церемония закрытия Олимпийских игр-2026.

Церемония закрытия Олимпийских игр-2026

22 февраля официально прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2026. Она состояла из официальной и концертной частей.

Началась церемония с выноса флагов стран-участниц и шествием атлетов. Так, флаг Украины несли лыжные акробаты Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина.

Сейчас смотрят

Также по традиции прошло награждение призеров Олимпийских игр. В этом году в день церемонии закрытия их получили представители и представительницы лыжных гонок, поднявшихся на подиум по итогам заключительных гонок – масс-стартов на 50 км. В частности, историческое “золото” получил Йоханнес Клебо, который взял шесть из шести возможных золотых наград на Олимпиаде-2026.

Свое “золото” также получила шведка Эбба Андерссон, которая впервые в карьере торжествовала на Олимпиаде. Причем она сделала это в историческом масс-старте на 50 км – впервые в истории зимних Олимпийских игр женщины и мужчины пробежали одну дистанцию.

The final podium of Milano Cortina 2026! The women’s and men’s 50km classic mass start medallists, centre stage in the Verona Arena. #MilanoCortina2026 | #ClosingCeremony pic.twitter.com/qh1mhLBGcT — The Olympic Games (@Olympics) February 22, 2026

После этого состоялся спуск олимпийского флага и передача его следующим хозяевам зимней Олимпиады – Игры-2030 состоятся во французских Альпах.

Церемония закрытия Олимпиады-2026 сопровождалась торжественными мероприятиями, которые подготовили организаторы, в частности, световыми шоу и музыкальным сопровождением.

Главным акцентом церемонии закрытия стала опера. Зрители увидели знаменитый балкон из Ромео и Джульетты, героев оперы Риголетто, Аида, Травиата, Мадам Баттерфляй.

The spectacle begins… Great opera icons step into the spotlight to the soaring notes of La Traviata. This is absolutely stunning! ????#MilanoCortina2026 | #ClosingCeremony pic.twitter.com/97kYjM8TVF — The Olympic Games (@Olympics) February 22, 2026

A tribute to our incredible athletes Dancers move between mirrors and shifting columns, their reflections multiplying every step. #MilanoCortina2026 | #ClosingCeremony pic.twitter.com/SoGgdFsD1S — The Olympic Games (@Olympics) February 22, 2026

В развлекательной программе выступали уроженец Вероны, известный рэпер Акилле Лауро, икона итальянской денс-музыки DJ Габри Понте, а также оркестр и хор фонда Arena di Verona.

The symbolic sun starts its descent into centre stage as Milano Cortina 2026 draws to a close… #MilanoCortina2026 | #ClosingCeremony pic.twitter.com/eedFWOZE1G — The Olympic Games (@Olympics) February 22, 2026

Завершилась Олимпиада погашением олимпийского огня, который принесли в амфитеатр в специальной амфоре, сделанной венецианским стеклодувом.

Общекомандный зачет Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо выиграла сборная Норвегии – у нее 41 медаль, из них 18 золотых. Это рекордное количество золота, которое выигрывала любая команда за всю столетнюю историю Игр.

Украина на Олимпийских играх-2026 была представлена ​​46 спортсменами в 11 видах спорта. К сожалению, наша страна завершила соревнования в предпоследний день Олимпийских игр, не взяв ни одной медали.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.