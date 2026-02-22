У неділю, 22 лютого, відбулась церемонія закриття Олімпійських ігор-2026.

Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026

22 лютого офіційно пройшла церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026. Вона складась з офіційної та концертної частин.

Розпочалась церемонія із виноса прапорів країн-учасниць і ходою атлетів. Так, прапор України несли лижні акробати Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна.

Також за традицією пройшло нагородження призерів Олімпійських ігор. Цьогоріч у день церемонії закриття їх отримали представники і представниці лижних перегонів, що піднялись на подіум за підсумком заключних гонок — масстартів на 50 км. Зокрема історичне “золото” здобув Йоганнес Клебо, що здобув шість з шести можливих золотих нагород на Олімпіаді-2026.

Своє “золото” також отримала шведка Ебба Андерссон, що вперше в кар’єрі тріумфувала на Олімпіаді. Причому вона зробила це в історичному масстарті на 50 км — вперше в історії зимових Олімпійських ігор жінки та чоловіки пробігли одну дистанцію.

Після цього відбувся спуск олімпійського прапора і передача його наступним господарям зимової Олімпіади — Ігри-2030 відбудуться у Французьких Альпах.

Церемонія закриття Олімпіади-2026 супроводжувалося урочистими заходами, які підготували організатори, зокрема світловими шоу і музичним супроводом.

Головним акцентом церемонії закриття стала опера. Глядачі побачили знаменитий балкон із Ромео і Джульєтти, героїв опери Ріголетто, Аїда, Травіата, Мадам Батерфляй.

У розважальній програмі виступали уродженець Верони, відомий репер Акілле Лауро, ікона італійської денс-музики DJ Габрі Понте, а також оркестр і хор фонду Arena di Verona.

Завершилась Олімпіада погашенням олімпійського вогню, який принесли в амфітеатр у спеціальній амфорі, зробленій венеціанським склодувом.

Загальнокомандний залік Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо виграла збірна Норвегії – у неї 41 медаль, з них 18 золоті. Це рекордна кількість золота, яку вигравала будь-яка команда за всю столітню історію Ігор.

Україна на Олімпійських іграх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту. На жаль, наша країна завершила змагання у передостанній день Олімпійських ігор, не виборовши жодної медалі.

