Украинская теннисистка Даяна Ястремская с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Таким образом она прервала серию поражений, которая насчитывала уже три матча.

В первом круге турнира украинка в двух сетах обыграла китаянку Чжан Шуай со счетом 6:3, 6:2.

Ястремская обыграла Шуай в Индиан-Уэллсе

Теннисистки провели на корте 1 час и 1 минуту. За это время Ястремская сделала пять подач навылет и реализовала пять из восьми брейкпойнтов.

Сейчас смотрят

Даяна начала матч с проигранной подачи, но собралась и оформила три брейка подряд. Сет украинка закрыла с первой попытки. Во второй партии Ястремская взяла две подачи соперницы и не отдала ни одной своей.

Следующей соперницей Даяны Ястремской станет представительница Филиппин Александра Эала, которая занимает 31-е место в рейтинге WTA.

Ястремская – Шуай: видеообзор матча

Кроме Ястремской на тысячнике в Индиан-Уэллсе выступят еще две украинки – Элина Свитолина и Марта Костюк. Однако они сеяные, поэтому стартуют со второго круга соревновани

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.