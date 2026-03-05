Итальянская теннисистка Лукреция Стефанини получила угрозы убийством перед матчем квалификации на турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Об этом пишет испанская газета Marca.

Теннисистка получила угрозы смерти

Лукреция сообщила об угрозах перед своим матчем в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе против 20-летней андоррской теннисистки Виктории Хименес Касинцовой.

Теннисистка получила на свой личный номер мобильного телефона в WhatsApp фотографию пистолета и “приказ” не выигрывать матч против Хименес, которая в итоге победила со счетом 4:6, 6:4 и 6:4.

– Они угрожали мне и моей семье. Они называли место моего рождения и имена моих родителей. Несправедливо оказывать на меня такое давление и заставлять меня чувствовать себя в опасности, – рассказала теннисистка.

По ее словам, WTA отреагировала быстро, предоставив ей дополнительную охрану.

Теннисистка отметила, что угрозы и давление повлияли на результат матча, который закончился для нее поражением.

– Я боролась до конца, чтобы выиграть. Я не могу позволить себе и не могу позволить им запугивать меня или влиять на мою работу, – добавила она.

Президент Итальянской федерации Анджело Бинаги отметил, что произошедшее является “очень серьезным и недопустимым” и что “тот, кто пытается атаковать кого-то с целью получения выгоды от ставок, должен знать, что он нарушает закон”.

Он добавил, что Итальянская федерация тенниса требует немедленного судебного реагирования на этот случай, а также выявления и наказания виновных.

