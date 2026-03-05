Українська тенісистка Даяна Ястремська з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. Таким чином вона перервала серію поразок, яка налічувала вже три матчі.

У першому колі турніру українка у двох сетах обіграла китаянку Чжан Шуай із рахунком 6:3, 6:2.

Ястремська обіграла Шуай в Індіан-Веллсі

Тенісистки провели на корті 1 годину та 1 хвилину. За цей час Ястремська зробила п’ять подач навиліт та реалізувала п’ять із восьми брейкпойнтів.

Даяна розпочала матч з програної подачі, але зібралася та оформила три брейки поспіль. Сет українка закрила з першої спроби. У другій партії Ястремська взяла дві подачі суперниці та не віддала жодної своєї.

Наступною суперницею Даяни Ястремської стане представниця Філіппін Александра Еала, яка посідає 31-шу сходинку у рейтингу WTA.

Ястремська – Шуай: відеоогляд матчу

Окрім Ястремської на тисячнику в Індіан-Веллсі виступлять ще дві українки – Еліна Світоліна та Марта Костюк. Проте вони сіяні, тому стартують з другого кола змагань.

