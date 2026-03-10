Первая ракетка Украины Элина Свитолина второй сезон подряд вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

В двух сетах она обыграла американку Эшлин Крюгер со счетом 6:4, 6:2.

Крюгер – Свитолина

Теннисистки провели на корте 1 час и 11 минут, за которые Элина сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из шести брейк-поинтов.

На старте первой партии спортсменки обменялись брейками. Ключевым стал седьмой гейм на подаче американки, который удалось взять украинке и повести в счете. Сет Элина закрыла со второй попытки.

Во второй партии при счете 2:2 Свитолина оформила два брейка и не отдала Крюггер ни одного гейма на собственной подаче.

Следующей соперницей Элины станет чешка Катержина Синякова. Элина выиграла во всех четырех противостояниях, а в последний раз они пересекались на корте два года назад в Индиан-Уэллс.

Крюгер – Свитолина: видеообзор

Для Свитолиной это был 20-й матч в 2026 году и 17-я победа.

Еще одна украинка Марта Костюк завершила выступления на турнире, уступив в двух сетах третьей сеяной на турнире Елене Рыбакиной из Казахстана.

