Перша ракетка України Еліна Світоліна другий сезон поспіль вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

У двох сетах вона обіграла американку Ешлін Крюгер із рахунком 6:4, 6:2.

Крюгер – Світоліна

Тенісистки провели на корті 1 годину та 11 хвилин, за які Еліна зробила дві подачі навиліт, припустилася однієї подвійної помилки на реалізувала чотири з шести брейкпойнтів.

Зараз дивляться

На старті першої партії спортсменки обмінялися брейками. Ключовим став сьомий гейм на подачі американки, який вдалося взяти українці та повести у рахунку. Сет Еліна закрила з другої спроби.

У другій партії за рахунку 2:2 Світоліна оформила два брейки та не віддала Крюггер жодного гейму на власній подачі.

Наступною суперницею Еліни стане чешка Катержина Синякова. Еліна виграла у всіх чотирьох протистояннях, а востаннє вони перетиналися на корті два роки тому в Індіан-Веллс.

Крюгер – Світоліна: відеоогляд

Для Світоліної це був 20-й матч у 2026 році та 17-та перемогу.

Ще одна українка Марта Костюк завершила виступи на турнірі, поступившись у двох сетах третій сіяній на турнірі Олені Рибакіній із Казахстану.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.