Світоліна вийшла до 1/8 фіналу фіналу турніру WTA в Індіан-Веллсі
- Еліна Світоліна перемогла Ешлін Крюгер 6:4, 6:2 на турнірі WTA 1000.
- Українка другий сезон поспіль вийшла до 1/8 фіналу Індіан-Веллса.
- Наступною суперницею Світоліної стане чешка Катержина Синякова.
Перша ракетка України Еліна Світоліна другий сезон поспіль вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.
У двох сетах вона обіграла американку Ешлін Крюгер із рахунком 6:4, 6:2.
Крюгер – Світоліна
Тенісистки провели на корті 1 годину та 11 хвилин, за які Еліна зробила дві подачі навиліт, припустилася однієї подвійної помилки на реалізувала чотири з шести брейкпойнтів.
На старті першої партії спортсменки обмінялися брейками. Ключовим став сьомий гейм на подачі американки, який вдалося взяти українці та повести у рахунку. Сет Еліна закрила з другої спроби.
У другій партії за рахунку 2:2 Світоліна оформила два брейки та не віддала Крюггер жодного гейму на власній подачі.
Наступною суперницею Еліни стане чешка Катержина Синякова. Еліна виграла у всіх чотирьох протистояннях, а востаннє вони перетиналися на корті два роки тому в Індіан-Веллс.
Крюгер – Світоліна: відеоогляд
Для Світоліної це був 20-й матч у 2026 році та 17-та перемогу.
Ще одна українка Марта Костюк завершила виступи на турнірі, поступившись у двох сетах третій сіяній на турнірі Олені Рибакіній із Казахстану.