На престижном турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе состоялись матчи второго круга с участием украинских теннисисток.

По итогам игрового дня в следующий раунд смогли пройти две представительницы Украины – Элина Свитолина и Марта Костюк одержали победы в своих поединках.

Свитолина и Костюк пробились в третий круг турнира WTA 1000

Во второй круг соревнований пробились три украинки. Элина Свитолина и Марта Костюк начали выступления сразу с этой стадии, тогда как Даяна Ястремская вышла во второй раунд после победы над китаянкой Шуай Чжан в стартовом матче.

Впрочем, для Ястремской турнир завершился именно на этой стадии – она уступила представительнице Филиппин Александре Эйали. Зато свои матчи во втором круге выиграли Свитолина и Костюк.

Марта Костюк уверенно преодолела соперницу из США Тейлор Таунсенд, завершив встречу в двух сетах – 6:3, 6:2.

Для украинки это был первый матч после продолжительной паузы. В последний раз Костюк выходила на корт на старте Australian Open, где проиграла француженке Эльзе Жакемо в трех тайбрейках.

После этого теннисистка пропустила несколько турниров из-за повреждений.

Марта Костюк (Украина, 28) – Тейлор Таунсенд (США) 2:0 (6:3, 6:2)

Элина Свитолина, в свою очередь, пробилась в третий раунд после более сложного поединка с немкой Лаурой Зигемунд. Украинка выиграла первый сет на тайбрейке, однако во второй партии уступила со счетом 4:6.

Судьбу матча решил третий сет. Свитолина сделала три брейка на подачах соперницы, что позволило ей завершить встречу победой — 6:3.

Лаура Зигемунд (Германия) – Элина Свитолина (Украина, 9) 1:2 (6:7(5), 6:4, 3:6)

Для Марты Костюк это уже третий выход к третьему кругу турнира. В 2024 году она показала здесь свой лучший результат на уровне WTA 1000, дойдя до полуфинала.

Элина Свитолина также третий раз подряд преодолевает эту стадию турнира — в прошлом году украинка остановилась на этапе четвертьфинала.

Расписание матчей украинок в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Марта Костюк – Елена Рыбакина (Казахстан, 3);

Элина Свитолина – Эшлин Крюгер (США).

Ранее Факты ICTV рассказывали, что украинская теннисистка Даяна Ястремская с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Таким образом, она прервала серию поражений, которая насчитывала уже три матча.

