Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала волевую победу над второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной и вышла в полуфинал теннисного турнира WTA 1000 в Риме.

Матч завершился победой украинки в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

Свитолина победила Рыбакину на турнире в Риме

Теннисистки провели на корте 2 часа и 25 минут, за которые Свитолина один раз подала на вылет – Рыбакина семь, обе совершили по пять двойных ошибок и обе реализовали по четыре брейк-пойнта.

Сейчас смотрят

В первом сете Рыбакина ушла в отрыв 3:0. В восьмом гейме казашка с четвертой попытки реализовала брейк и повела по партиям.

Во втором сете при счете 2:2 Свитолина смогла выйти вперед и довести партию до победы – 6:4.

Решающий сет остался за Элиной, которая ушла в отрыв 3:0 с двумя брейками. На это Рыбакина ответила обратным брейком. После этого теннисистки еще раз обменялись подачами, а Свитолина довела матч до победы – 6:4.

PURE JOY Elina Svitolina battled back against Rybakina and secured her spot in the semis, winning 2-6, 6-4, 6-4.#IBI26 pic.twitter.com/mlHzDwligj — wta (@WTA) May 13, 2026

Для Элины это третий выход в полуфинал турнира WTA 1000 в сезоне. В целом на этой стадии турнира в Риме Свитолина сыграет в третий раз в карьере – дважды она побеждала на этих кортах в 2017 и 2018 годах.

В полуфинале турнира серии 1000 в Риме Свитолина встретится с полькой Игой Свентек, которая в другом полуфинале обыграла американку Джессику Пегулу в двух сетах. Матч состоится в четверг, 14 мая.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.