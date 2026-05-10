Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме, обыграв американку Хейли Баптист в двух сетах.

В матче третьего круга Свитолина не оставила сопернице шансов в первом сете — 6:1. Украинка проиграла лишь стартовый гейм, после чего полностью контролировала ход встречи.

Во втором сете Свитолина также быстро завладела преимуществом благодаря раннему брейку. Американке удалось избежать повторного разгрома, однако украинская теннисистка довела матч до уверенной победы — 6:2.

Таким образом, Свитолина в третий раз в сезоне вышла в 1/8 финала турнира категории WTA 1000. Ранее украинка дошла до финала в Дубае и полуфинала в Индиан-Уэллсе.

В следующем раунде соперницей Свитолиной станет победительница матча между американкой Мэдисон Киз и чешкой Николой Бартунковой.

Турнир в Риме остается одним из самых успешных в карьере Свитолиной — украинка выигрывала его в 2017 и 2018 годах.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Марта Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме из-за травмы правого бедра.

Источник : Суспільне

