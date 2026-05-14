Світоліна здійснила камбек проти Рибакіної та вийшла до півфіналу турніру в Римі
- Еліна Світоліна здійснила камбек у матчі проти однієї з головних фавориток турніру.
- Українка вчетверте зіграє у півфіналі турніру в Римі.
Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над другою ракеткою світу Оленою Рибакіною та вийшла до півфіналу тенісного турніру WTA 1000 у Римі.
Матч завершився перемогою українки у трьох сетах 2:6, 6:4, 6:4.
Світоліна перемогла Рибакіну на турнірі в Римі
Тенісистки провели на корті 2 години та 25 хвилин, за які Світоліна один раз подала навиліт – Рибакіна сім, обидві мали по п’ять подвійних помилок та обидві реалізували по чотири брейкпойнти.
У першому сеті Рибакіна пішла у відрив 3:0. У восьмому геймі казашка з четвертої спроби реалізувала брейк та повела за партіями.
У другому сеті за рахунку 2:2 Світоліна змогла повести у рахунку та довести партію до перемоги – 6:4.
Вирішальний сет був на користь Еліни, яка пішла у відрив 3:0 з двома брейками. На це Рибакіна зворотнім брейком. Після цього тенісистки ще раз обмінялися подачами, а Світоліна довела матч до перемоги – 6:4.
PURE JOY
Elina Svitolina battled back against Rybakina and secured her spot in the semis, winning 2-6, 6-4, 6-4.#IBI26 pic.twitter.com/mlHzDwligj
— wta (@WTA) May 13, 2026
Для Еліни це третій вихід до півфіналу турніру WTA 1000 в сезоні. Загалом на цій стадії турніру в Римі Світоліна зіграє втретє в кар’єрі – двічі вона перемагала на цих кортах у 2017 та 2018 роках.
У півфіналі тисячника в Римі Світоліна зустрінеться із полькою Ігою Швьонтек, яка в іншому півфіналі обіграла американку Джессіку Пегулу у двох сетах. Гра відбудеться у четвер, 14 травня.