Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла третью ракетку мира Игу Свентек и вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме. Это третья победа украинки в семи личных встречах с польской теннисисткой.

Матч длился три сета и завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:2 в пользу Свитолиной.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 16 минут, за которые обе сделали по две подачи на вылет, Элина отыграла 11 из 16 брейк-пойнтов, Ига – три из девяти.

В первом сете решающим стал десятый гейм на подаче полячки, который взяла украинка. Во втором сете Свентек выиграла сет со счётом 6:2, сделав на старте два брейка.

Решающий сет прошел по инициативе Свитолиной, которая стартовала с рывка 3:0. В восьмом гейме при счете 5:2 Свитолина со второго раза реализовала матч-пойнт и вышла в финал соревнований.

Благодаря победе украинка в третий раз в сезоне сыграет в финале турнира WTA после Окленда и Дубая.

В целом для нее это будет шестой финал на турнирах серии 1000 в карьере и третий на грунте. Предыдущие два на этом покрытии были также в Риме, когда она становилась победительницей в 2017 и 2018 годах.

Матч за титул в Риме Свитолина проведет против четвертой ракетки мира Коко Гауфф. Игра состоится в субботу, 16 мая.

Украинка ведет со счетом 3:2 в личных противостояниях с американкой и в этом году одержала победу над Коко в четвертьфинале Australian Open и в полуфинале в Дубае.

