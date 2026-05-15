Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла третю ракетку світу Ігу Свьонтек та вийшла до фіналу турніру WTA 1000 у Римі. Це третя перемога українки в семи очних матчах проти полячки.

Матч тривав три сети та завершився з рахунком 6:4, 2:6, 6:2 на користь Світоліної.

Тенісистки провели на корті 2 години та 16 хвилин, за які обидві зробили по дві подачі навиліт, Еліна відіграла 11 із 16 брейкпойнтів, Іга – три з дев’яти.

У першій партії вирішальним став десятий гейм на подачі полячки, який взяла українка. У другому сеті Свьонтек виграла партію з рахунком 6:2, зробивши на старті два брейки.

Вирішальна партія пройшла за ініціативи Світоліної, яка стартувала з ривка 3:0. У восьмому геймі за рахунку 5:2 Світоліна з другого разу реалізувала матчпойнт та вийшла до фіналу змагань.

Завдяки перемозі українка втретє у сезоні зіграє у фіналі турніру WTA після Окленда та Дубаї.

Загалом для неї це буде шостий фінал на турнірах серії 1000 у кар’єрі та третій на ґрунті. Попередні два на цьому покритті були також у Римі, коли вона ставала переможницею у 2017 та 2018 роках.

Матч за титул у Римі Світоліна проведе проти четвертої ракетки світу Коко Гофф. Гра відбудеться у суботу, 16 травня.

Українка веде з рахунком 3:2 в особистих протистояннях з американкою і цьогоріч здобула перемогу над Коко у чвертьфіналі Australian Open та у півфіналі в Дубаї.

