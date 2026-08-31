Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 31 августа 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет представительница Казахстана Елена Рыбакина, а третья – американка Джессика Пегула.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся шесть украинок.

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Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины по-прежнему является Элина Свитолина, за ней в рейтинге следует Марта Костюк. Теннисистки сохранили свои позиции и занимают девятое и 11-е места соответственно.

Дарья Снигур опустилась на одну ступеньку, также две позиции потеряла Ангелина Калинина. Зато Юлия Стародубцева благодаря выходу в четвертьфинал турнира WTA 500 в Монтеррее поднялась на 16 позиций.

9. (9). Элина Свитолина – 4 689 очков;

11. (11). Марта Костюк – 3 980 очков;

45. (44). Дарья Снигур – 1 180 очков;

46. (46). Александра Олейникова – 1 170 очков;

49. (49). Ангелина Калинина – 1 115 очков;

74. (74) Юлия Стародубцева – 1 045 очков;

112. (112). Даяна Ястремская – 692 очка;

132. (132) Вероника Подрез – 572 очка;

194. (194). Анастасия Соболева – 404 очка.

Рейтинг WTA от 31 августа 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA изменений не произошло.

(1). Арина Соболенко – 8 575 очков; (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 141 очко; (3). Джессика Пегула (США) – 7 265 очков; (4). Коко Гауфф (США) – 6 704 очка; (5). Мирра Андреева – 5 443 очка; (6) Линда Носкова (Чехия) – 5 028 очков; (7) Каролина Мухова (Чехия) – 4 983 очка; (8). Ига Свентек (Польша) – 4 809 очков; (9). Элина Свитолина (Украина) – 4 689 очков; (10). Аманда Анисимова (США) – 4 533 очка.

На этой неделе стартует последний в сезоне турнир серии Grand Slam — US Open-2026.

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