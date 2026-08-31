Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк без изменений, Стародубцева поднялась на 16 позиций
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 31 августа 2026 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет представительница Казахстана Елена Рыбакина, а третья – американка Джессика Пегула.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся шесть украинок.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины по-прежнему является Элина Свитолина, за ней в рейтинге следует Марта Костюк. Теннисистки сохранили свои позиции и занимают девятое и 11-е места соответственно.
Дарья Снигур опустилась на одну ступеньку, также две позиции потеряла Ангелина Калинина. Зато Юлия Стародубцева благодаря выходу в четвертьфинал турнира WTA 500 в Монтеррее поднялась на 16 позиций.
- 9. (9). Элина Свитолина – 4 689 очков;
- 11. (11). Марта Костюк – 3 980 очков;
- 45. (44). Дарья Снигур – 1 180 очков;
- 46. (46). Александра Олейникова – 1 170 очков;
- 49. (49). Ангелина Калинина – 1 115 очков;
- 74. (74) Юлия Стародубцева – 1 045 очков;
- 112. (112). Даяна Ястремская – 692 очка;
- 132. (132) Вероника Подрез – 572 очка;
- 194. (194). Анастасия Соболева – 404 очка.
Рейтинг WTA от 31 августа 2026 года
В первой десятке обновленного рейтинга WTA изменений не произошло.
- (1). Арина Соболенко – 8 575 очков;
- (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 141 очко;
- (3). Джессика Пегула (США) – 7 265 очков;
- (4). Коко Гауфф (США) – 6 704 очка;
- (5). Мирра Андреева – 5 443 очка;
- (6) Линда Носкова (Чехия) – 5 028 очков;
- (7) Каролина Мухова (Чехия) – 4 983 очка;
- (8). Ига Свентек (Польша) – 4 809 очков;
- (9). Элина Свитолина (Украина) – 4 689 очков;
- (10). Аманда Анисимова (США) – 4 533 очка.
На этой неделе стартует последний в сезоне турнир серии Grand Slam — US Open-2026.