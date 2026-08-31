Служба безопасности Украины системно противодействует предателям и коррупционерам в собственных рядах, а также принимает меры по защите сотрудников от российских спецслужб.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Разоблачения в СБУ: что известно

С начала 2026 года по материалам Главного управления внутренней безопасности СБУ начато 186 уголовных производств. В настоящее время 151 человек объявлен о подозрении, среди них 48 – это должностные лица СБУ.

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Только за последние семь дней внутренняя безопасность СБУ задокументировала пять преступлений по передаче России служебных данных и слежке за сотрудниками спецслужбы.

В частности, в Одесской области разоблачен “крот” в местном подразделении СБУ, которое передавало российским спецслужбам секретную информацию о правоохранителях и военнослужащих Сил обороны.

В Киевской области задержан нотариус, который искал сведения о сотрудниках СБУ в государственных реестрах и переправлял их гражданам РФ, которые сотрудничают со спецслужбами оккупантов.

Кроме того, в регионе разоблачен делок, сбывавший поддельные удостоверения, похожие на документы СБУ.

В Житомирской области задержан сотрудник Службы безопасности Украины за передачу посторонним лицам данных из закрытых информационных систем правоохранительных органов.

В Закарпатской области совместно с ГБР сообщено о подозрении двум действующим сотрудникам СБУ, создавшим канал нелегальной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу вне пунктов пропуска.

Всем задержанным объявлено о подозрениях по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности, за государственную измену в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111), шпионаж (ст. 114), препятствование деятельности ВСУ (ст. 114-1), нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 1). 332) и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368).

Как отмечают в СБУ, фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото : СБУ

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