Зеленский провел телефонный разговор с Виткоффом и Кушнером: о чем говорили
- Владимир Зеленский провёл телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- В том числе стороны обговорили дату визита спецпредставителей президента США в Украину.
Президент Владимир Зеленский 31 августа провёл телефонные переговоры с представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Стороны обсудили дальнейшую работу переговорных команд США и Украины, а также возможную дату визита американских представителей в Украину.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
Разговор Зеленского с Виткоффом и Кушнером: что известно
— Хороший телефонный разговор с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Было подробно и конструктивно. Важно, что диалог между переговорными командами США и Украины продолжается постоянно, и сейчас мы говорим об определении даты визита в Украину, — рассказал президент.
Он подчеркнул, что такая поездка была бы очень полезной для выработки решений по установлению мира.
Зеленский проинформировал спецпредставителей президента США о ситуации на поле боя, где, по словам президента, достижения России незначительны и достигаются ценой огромных потерь. Также речь шла о воздушных ударах.
— Стив и Джаред знают много деталей. Команды будут на связи, чтобы проработать повестку дня и определить наиболее удобный график дальнейшей коммуникации. Благодарю президента Трампа, Стива и Джареда, а также всех в Соединенных Штатах, кто работает ради того, чтобы мир стал нашим общим достижением, — подытожил Зеленский.