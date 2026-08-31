Президент Владимир Зеленский 31 августа провёл телефонные переговоры с представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Стороны обсудили дальнейшую работу переговорных команд США и Украины, а также возможную дату визита американских представителей в Украину.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

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— Хороший телефонный разговор с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Было подробно и конструктивно. Важно, что диалог между переговорными командами США и Украины продолжается постоянно, и сейчас мы говорим об определении даты визита в Украину, — рассказал президент.

Он подчеркнул, что такая поездка была бы очень полезной для выработки решений по установлению мира.

Зеленский проинформировал спецпредставителей президента США о ситуации на поле боя, где, по словам президента, достижения России незначительны и достигаются ценой огромных потерь. Также речь шла о воздушных ударах.

— Стив и Джаред знают много деталей. Команды будут на связи, чтобы проработать повестку дня и определить наиболее удобный график дальнейшей коммуникации. Благодарю президента Трампа, Стива и Джареда, а также всех в Соединенных Штатах, кто работает ради того, чтобы мир стал нашим общим достижением, — подытожил Зеленский.

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