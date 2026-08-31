Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 31 серпня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – американка Джессіка Пегула.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають шість українок.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, далі у рейтингу йде Марта Костюк. Тенісистки зберегли свої позиції та йдуть на дев’ятому та 11-му місцях відповідно.

Дар’я Снігур опустилася на одну сходинку, також дві позиції втратила Ангеліна Калініна. Натомість Юлія Стародубцева завдяки виходу до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Монтерреї піднялася на 16 позицій.

  • 9. (9). Еліна Світоліна – 4 689 очок;
  • 11. (11). Марта Костюк – 3 980 очок;
  • 45. (44). Дар’я Снігур – 1 180 очок;
  • 46. (46). Олександра Олійникова – 1 170 очок;
  • 49. (49). Ангеліна Калініна – 1 115 очок;
  • 74. (74) Юлія Стародубцева – 1 045 очок;
  • 112. (112). Даяна Ястремська – 692 очок;
  • 132. (132) Вероніка Подрез – 572 очки;
  • 194 (194). Анастасія Соболєва – 404 очки.

Рейтинг WTA від 31 серпня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA змін не відбулося.

  1. (1). Аріна Соболенко – 8 575 очок;
  2. (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 141 очко;
  3. (3). Джессіка Пегула (США) – 7 265 очок;
  4. (4). Коко Гофф (США) – 6 704 очки;
  5. (5). Мірра Андреєва – 5 443 очки;
  6. (6) Лінда Носкова (Чехія) – 5 028 очок;
  7. (7) Кароліна Мухова (Чехія)  – 4 983 очки;
  8. (8). Іга Свьонтек (Польща) – 4 809 очок;
  9. (9). Еліна Світоліна (Україна) – 4 689 очок;
  10. (10). Аманда Анісімова (США) – 4 533 очки.

Цього тижня стартує останній у сезоні турнір серії Grand Slam – US Open-2026.

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