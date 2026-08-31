Рейтинг WTA: Світоліна та Костюк без змін, Стародубцева піднялася на 16 позицій
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 31 серпня 2026 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – американка Джессіка Пегула.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають шість українок.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, далі у рейтингу йде Марта Костюк. Тенісистки зберегли свої позиції та йдуть на дев’ятому та 11-му місцях відповідно.
Дар’я Снігур опустилася на одну сходинку, також дві позиції втратила Ангеліна Калініна. Натомість Юлія Стародубцева завдяки виходу до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Монтерреї піднялася на 16 позицій.
- 9. (9). Еліна Світоліна – 4 689 очок;
- 11. (11). Марта Костюк – 3 980 очок;
- 45. (44). Дар’я Снігур – 1 180 очок;
- 46. (46). Олександра Олійникова – 1 170 очок;
- 49. (49). Ангеліна Калініна – 1 115 очок;
- 74. (74) Юлія Стародубцева – 1 045 очок;
- 112. (112). Даяна Ястремська – 692 очок;
- 132. (132) Вероніка Подрез – 572 очки;
- 194 (194). Анастасія Соболєва – 404 очки.
Рейтинг WTA від 31 серпня 2026 року
У першій десятці оновленого рейтингу WTA змін не відбулося.
- (1). Аріна Соболенко – 8 575 очок;
- (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 141 очко;
- (3). Джессіка Пегула (США) – 7 265 очок;
- (4). Коко Гофф (США) – 6 704 очки;
- (5). Мірра Андреєва – 5 443 очки;
- (6) Лінда Носкова (Чехія) – 5 028 очок;
- (7) Кароліна Мухова (Чехія) – 4 983 очки;
- (8). Іга Свьонтек (Польща) – 4 809 очок;
- (9). Еліна Світоліна (Україна) – 4 689 очок;
- (10). Аманда Анісімова (США) – 4 533 очки.
Цього тижня стартує останній у сезоні турнір серії Grand Slam – US Open-2026.