Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 31 серпня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – американка Джессіка Пегула.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають шість українок.

Зараз дивляться

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, далі у рейтингу йде Марта Костюк. Тенісистки зберегли свої позиції та йдуть на дев’ятому та 11-му місцях відповідно.

Дар’я Снігур опустилася на одну сходинку, також дві позиції втратила Ангеліна Калініна. Натомість Юлія Стародубцева завдяки виходу до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Монтерреї піднялася на 16 позицій.

9. (9). Еліна Світоліна – 4 689 очок;

11. (11). Марта Костюк – 3 980 очок;

45. (44). Дар’я Снігур – 1 180 очок;

46. (46). Олександра Олійникова – 1 170 очок;

49. (49). Ангеліна Калініна – 1 115 очок;

74. (74) Юлія Стародубцева – 1 045 очок;

112. (112). Даяна Ястремська – 692 очок;

132. (132) Вероніка Подрез – 572 очки;

194 (194). Анастасія Соболєва – 404 очки.

Рейтинг WTA від 31 серпня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA змін не відбулося.

(1). Аріна Соболенко – 8 575 очок; (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 141 очко; (3). Джессіка Пегула (США) – 7 265 очок; (4). Коко Гофф (США) – 6 704 очки; (5). Мірра Андреєва – 5 443 очки; (6) Лінда Носкова (Чехія) – 5 028 очок; (7) Кароліна Мухова (Чехія) – 4 983 очки; (8). Іга Свьонтек (Польща) – 4 809 очок; (9). Еліна Світоліна (Україна) – 4 689 очок; (10). Аманда Анісімова (США) – 4 533 очки.

Цього тижня стартує останній у сезоні турнір серії Grand Slam – US Open-2026.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.