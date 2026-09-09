Действующий чемпион US Open Карлос Алькарас не смог защитить титул, уступив в четвертьфинале в пяти сетах Бену Шелтону.

Матч длился 4 часа и 31 минуту и стал самым поздним в истории турнира, ведь завершился в 03:34 по местному времени в Нью-Йорке.

Алькарас не защитил титул чемпиона US Open

Матч начался только около 23:00 по времени в Нью-Йорке, поскольку начало вечерней сессии задержалось из-за предыдущих матчей.

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В итоге матч завершился в пользу Шелтона со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7).

Для 23-летнего американца это стала самая громкая победа в карьере, учитывая рейтинг соперника.

Шелтон не мог победить игрока из первой тройки рейтинга ATP за 17 попыток и проиграл все три предыдущих матча против Алькараса.

Эта победа также вселила надежду у местных болельщиков на то, что они увидят первого за 23 года американского чемпиона в мужском одиночном разряде на US Open.

На данный момент последним американским теннисистом, выигравшим US Open, был Энди Роддик, который сделал это в 2003 году.

В пятницу в полуфинале Бена Шелтона ждет встреча со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо. Пара другого полуфинала определится позже.

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