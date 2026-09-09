Чинний чемпіон US Open Карлос Алькарас не зміг захистити титул, поступившись у чвертьфіналі в п’яти сетах від Бена Шелтона.

Матч тривав 4 години та 31 хвилину та став найпізнішим в історії турніру, адже завершився о 03:34 за місцевим часом у Нью-Йорку.

Алькарас не захистив титул чемпіона US Open

Матч розпочався лише близько 23:00 за часом у Нью-Йорку, оскільки початок вечірньої сесії затримався через попередні матчі.

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У підсумку, матч завершився на користь Шелтона з рахунком 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7).

Для 23-річного американця це стала найбільша перемога у кар’єрі, враховуючи рейтинг суперника.

Шелтон не міг перемогти гравця з першої трійки рейтингу ATP за 17 спроб і програв усі три попередні матчі проти Алькараса.

Ця перемога також додала надії для тамтешніх вболівальників отримати першого за 23 роки американського чемпіона в чоловічому одиночному розряді на US Open.

Станом на зараз останнім американським тенісистом, який вигравав US Open, був Енді Роддік, який зробив це у 2003 році.

У п’ятницю у півфіналі на Бена Шелтона чекає зустріч із своїм земляком Френсісом Тіафо. Пара іншого півфіналу визначиться пізніше.

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