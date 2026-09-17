Вторая ракетка Украины Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре.

Соперница украинки, американка Тейлор Таунсенд, которая должна была сыграть в матче, снялась с соревнований из-за болезни.

Костюк вышла в 1/4 финала в Мексике

В Гвадалахаре Костюк посеяна под первым номером и пропускала первый раунд соревнований. Во втором раунде ее соперницей должна была стать Таунсенд, которая выбила из соревнований немку Татьяну Марию.

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Однако из-за снятия с соревнований Костюк автоматически прошла в четвертьфинал турнира.

За выход в полуфинал Марта встретится с «нейтральной» Людмилой Самсоновой, посеянной под восьмым номером. На стадии 1/8 она обыграла американку Кайлу Дэй.

Напомним, что на этой неделе Костюк впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга WTA. Кроме того, на седьмое место поднялась еще одна украинка – Элина Свитолина.

В live-гонке за право участия в Итоговом турнире, где сыграют восемь лучших теннисисток сезона, Свитолина пока занимает шестое место, а Костюк – девятое.