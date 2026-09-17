Друга ракетка України Марта Костюк вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі.

Суперниця українки, американка Тейлор Таунсенд, яка мала зіграти у матчі, знялася зі змагань через хворобу.

Костюк вийшла до 1/4 фіналу в Мексиці

У Гвадалахарі Костюк посіяна під першим номером та мала пропускала перший раунд змагань. У другому колі її суперницею мала стати Таунсенд, яка вибила зі змагань німкеню Татьяну Марію.

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Проте через зняття зі змагань Костюк автоматично покрокувала до чвертьфіналу турніру.

За вихід до півфіналу Марта зустрінеться з “нейтральною” Людмилою Самсоновою, яка посіяна під восьмим номером. На стадії 1/8 вона обіграла американку Кайлу Дей.

Нагадаємо, що цього тижня Костюк уперше в кар’єрі увійшла до десятки рейтингу WTA. Також на сьому сходинку піднялася ще одна українка Еліна Світоліна.

У live-гонці на Підсумковий турнір, де зіграють вісім найкращих тенісисток сезону Світоліна поки йде шостою, а Костюк – дев’ятою.

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