Українська тенісистка Поліна Скляр стартувала з перемоги на Підсумковому юніорському турнірі WTT, який триває в китайському Ченду.

У першому матчі її суперницею була американка Дженай Престон, яку вона обіграла з рахунком 3:6, 6:4, 6:4.

Скляр стартувала з перемоги на WTT Junior Finals

Тенісистки провели на корті 2 години та 22 хвилини. За цей час Скляр не виконала жодної подачі навиліт та припустилася однієї подвійної помилки.

Зараз дивляться

У вирішальній партії Поліна поступалася 3:4, але зуміла забрати три наступні гейми та завершити матч на свою користь.

Окрім Скляр та Престон в групі B також грають чешка Яна Ковачкова та нейтральна Марієя Макарова.

На стадії групового етапу кожна тенісистка проведе три матчі. До півфіналу вийдуть дві найкращі тенісистки з кожної групи.

Юніорський Підсумковий турнір триватиме до 25 жовтня, коли має визначитися його переможниця.

Нагадаємо, 15-річна Поліна Скляр стала третьою українкою, яка кваліфікувалася на Підсумковий юніорський турнір. У 2017 році Марта Костюк виграла змагання, а у 2019-му Дарія Снігур дісталася фіналу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.