Українка Скляр з вольової перемоги стартувала на юніорському Підсумковому турнірі
- Скляр обіграла американку Дженай Престон у трьох сетах на WTT Junior Finals у китайському Ченду.
- У вирішальному сеті українка поступалася 3:4, але виграла три гейми поспіль.
Українська тенісистка Поліна Скляр стартувала з перемоги на Підсумковому юніорському турнірі WTT, який триває в китайському Ченду.
У першому матчі її суперницею була американка Дженай Престон, яку вона обіграла з рахунком 3:6, 6:4, 6:4.
Скляр стартувала з перемоги на WTT Junior Finals
Тенісистки провели на корті 2 години та 22 хвилини. За цей час Скляр не виконала жодної подачі навиліт та припустилася однієї подвійної помилки.
У вирішальній партії Поліна поступалася 3:4, але зуміла забрати три наступні гейми та завершити матч на свою користь.
Окрім Скляр та Престон в групі B також грають чешка Яна Ковачкова та нейтральна Марієя Макарова.
На стадії групового етапу кожна тенісистка проведе три матчі. До півфіналу вийдуть дві найкращі тенісистки з кожної групи.
Юніорський Підсумковий турнір триватиме до 25 жовтня, коли має визначитися його переможниця.
Нагадаємо, 15-річна Поліна Скляр стала третьою українкою, яка кваліфікувалася на Підсумковий юніорський турнір. У 2017 році Марта Костюк виграла змагання, а у 2019-му Дарія Снігур дісталася фіналу.